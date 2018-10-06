"То есть, то нет": грудь Каменских озадачила фанатов на фото в ярком бикини

Певица Настя Каменских отдыхает в Майями.

Известная украинская певица Настя Каменских поделилась фото с отдыха во Флориде. Артистка отправилась в США покорять шоу-бизнес Америки песней Peligroso. Между многочисленными интервью и презентациями трека, певица нежится на теплых пляжах в Майями.

Читайте также"Идеальная и пышная": Настя Каменских показала грудь в откровенном декольте

На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором позирует сидя на стуле в розовом бикини, демонстрируя подтянутую фигуру, и без макияжа.

Одни поклонники отметили худобу певицы, другие же обратили внимание на ее бюст.

"То есть сиськи, то их нет. Не понятно", "Пипец худая", "Сиси", "Ух секс", - писали подписчики.

Ранее Настю Каменских раскритиковали за внешний вид в купальнике.