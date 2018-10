Джамала восхитила поклонников сексуальным фото

Пятница! Неделя была максимально насыщенной .сегодня ещё парочка важных дел и думаю я заслужила на маленькую вечеринку! Сегодня год @takava_coffeebuffet!Поздравляю моего любимого @s_bekir и его друзей! MASALLAH!! @ervik_m 😘🙌🏾 Только хорошая музыка!!

A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on Oct 5, 2018 at 12:30am PDT