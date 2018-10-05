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Джамала восхитила поклонников сексуальным фото

15:45, 05 октября 2018
Общество
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Снимок уже по достоинству оценили подписчики / Пресс-служба 1+1

На фото звезда стоит у стены в джинсах и трендовой объемной джинсовой куртке. Под которой виднеется лишь несколько тонких полосок тесьмы от бюстгальтера. При этом выглядит это совсем не пошло.

Снимок уже по достоинству оценили подписчики Джамалы, которые не стесняются выражать свое восхищение ее новым образом.

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Теги: #Джамала