Джамала восхитила поклонников сексуальным фото
15:45, 05 октября 2018Общество
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Снимок уже по достоинству оценили подписчики Джамалы, которые не стесняются выражать свое восхищение ее новым образом.
Снимок уже по достоинству оценили подписчики / Пресс-служба 1+1
Украинская исполнительница Джамала выложила в Instagram новый, достаточно чувственный снимок.
На фото звезда стоит у стены в джинсах и трендовой объемной джинсовой куртке. Под которой виднеется лишь несколько тонких полосок тесьмы от бюстгальтера. При этом выглядит это совсем не пошло.
Снимок уже по достоинству оценили подписчики Джамалы, которые не стесняются выражать свое восхищение ее новым образом.
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