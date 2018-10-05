"Глаза грустные": Лорак поделилась с фанатами свежим фото после новости о разводе

Ранее в СМИ появилась информация, что украинская певица Ани Лорак разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу.

Ани Лорак разместила в своем микроблоге первые фото после того, как интернет облетела новость о ее разводе с мужем. Снимки выполнены в черно-белых тонах.

Фотографии с лаконичной подписью "Как настроение? Осень" артистка опубликовала в Instagram.Подписчикам показалось, что на снимке певица слишком грустная. "Не грустите", "Потрясающие фотографии. Но почему-то, как мне кажется, Вы грустная на них", "Не грустите, солнышко", "Не повод грустить", "Грустная", "Грустные глаза!", - написали они.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что украинская певица Ани Лорак разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу.

СМИ утверждают, что нотариусам пришло письмо от имени певицы, подтверждающее, что у пары начался бракоразводный процесс. В документе якобы также был указан перечень киевской недвижимости Ани Лорак.