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В сети появился трейлер украинского фильма "Дике Поле" (видео)

15:14, 05 октября 2018
Общество
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Из ролика наконец становится известно, какая роль в картине досталась автору книги. Видео сопровождает  песня группы "Мантры Херуака" по стихотворению Жадана "Будда".

Премьера фильма в украинских кинотеатрах состоится 8 ноября.

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Теги: #фильмы#Жадан