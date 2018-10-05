В сети появился трейлер украинского фильма "Дике Поле" (видео)
15:14, 05 октября 2018Общество
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Премьера фильма в украинских кинотеатрах состоится 8 ноября.
Презентован второй трейлер приключенческого экшна "Дике поле" по мотивам романа "Ворошиловград" Сергея Жадана.
Из ролика наконец становится известно, какая роль в картине досталась автору книги. Видео сопровождает песня группы "Мантры Херуака" по стихотворению Жадана "Будда".
Премьера фильма в украинских кинотеатрах состоится 8 ноября.
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