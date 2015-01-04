Киевская милиция открыла уголовное производство по факту нападения на "известный телеканал"

По факту нападения на "известный телеканал" открыто уголовное производство, сообщается на официальном сайте ГУМВД в городе Киеве.

Как сообщает МВД, в субботу вечером около 20 неизвестных в масках совершили нападение на один из известных телеканалов".

"Молодчики забросали камнями здание телеканала, в результате чего повредили стеклянные окна входной зоны на 1-м этаже, и оставили надписи на стене. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 УК Украины (хулиганство)", - говорится в информации на сайте.

Также к Шевченковского РУ столичной милиции были доставлены несколько граждан. После того, как они предоставили объяснения по поводу сегодняшних событий, они были отпущены, сообщает МВД.

"Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного уголовного правонарушения", - заявляют в милиции.

Напомним, ранее в субботу о нападении на свое помещение сообщил телеканал "Интер".

Читайте такжеТурчинов написал письмо главе Нацсовета относительно аннулирования лицензии "Интера"Как сообщал УНИАН, вокруг телеканала "Интер" поднялся скандал, потому что он в новогоднюю ночь транслировал запись праздничной программы, в которой выступил, в частности, депутат Госдумы России певец Иосиф Кобзон, объявленный в Украине персоной нон-грата.

В этой же программе звучали песни в исполнении других российских "звезд", которые публично высказывались в поддержку сепаратистов на востоке Украины, - Валерии, Олега Газманова, Николая Баскова.

После этого за введение санкций против украинских каналов, которые транслируют выступления "невъездных" артистов, выступили министр информационной политики Украины Юрий Стець и представитель президента Украины Святослав Цеголко.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что за антиукраинскую деятельность телеканал "Интер" следует лишить лицензии на вещание.

Телеканал "Интер" в свою очередь утверждает, что при подготовке новогодней сетки вещания были соблюдены все требования украинского законодательства и называет претензии к каналу - "провокацией и политическим давлением".

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания намерен 15 января обсудить телепередачи, которые транслировались всеми украинскими каналами в новогоднюю ночь, с представителями СНБО, Министерства информации и профильного парламентского комитета. Основным вопросом будут телепрограммы "Интера".