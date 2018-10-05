Даша Астафьева в Карпатах показала, как умеет позировать на краю пропасти (фото)
14:18, 05 октября 2018Общество
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Вместе со звездой в горы поехал ее муж Артем Ким. Там пара наслаждается природой.
Вместе со звездой в горы поехал ее муж Артем Ким / соцсети
Даша Астафьева отправилась в Карпаты. Вместе со звездой в горы поехал ее муж Артем Ким.
Так, Астафьева показала несколько фото, где позирует на краю пропасти с вытянутой ногой, сидя на деревянной доске, а возлюбленный ее поддерживает.
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