"ВИА Гра": записала новую песню впервые после обновления состава (видео)

12:45, 05 октября 2018
Общество
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Группа "ВИА Гра" выпустила новую песню под названием "Я полюбила монстра". Это первая общая песня обновленного состава, в который вошли Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.

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Ролик опубликован на YouYube-канале Meladze Music.

Автором текста и музыки стал Константин Меладзе, соавтором выступила участница коллектива Ольга Меганская.

Как сообщал УНИАН, ранее Меладзе показал новую солистку "ВИА Гры" Ольгу Меганскую.

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Теги: #певица#ВИА Гра