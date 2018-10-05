"ВИА Гра": записала новую песню впервые после обновления состава (видео)
12:45, 05 октября 2018Общество
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Автором текста и музыки стал Константин Меладзе, соавтором выступила участница коллектива Ольга Меганская.
"ВИА Гра" представила новую песню
Группа "ВИА Гра" выпустила новую песню под названием "Я полюбила монстра". Это первая общая песня обновленного состава, в который вошли Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.
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Ролик опубликован на YouYube-канале Meladze Music.
Автором текста и музыки стал Константин Меладзе, соавтором выступила участница коллектива Ольга Меганская.
Как сообщал УНИАН, ранее Меладзе показал новую солистку "ВИА Гры" Ольгу Меганскую.
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