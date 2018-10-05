"ВИА Гра": записала новую песню впервые после обновления состава (видео)

Автором текста и музыки стал Константин Меладзе, соавтором выступила участница коллектива Ольга Меганская.

Группа "ВИА Гра" выпустила новую песню под названием "Я полюбила монстра". Это первая общая песня обновленного состава, в который вошли Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая. Читайте такжеФото Лорак с концерта в Киеве раскритиковали в сети Ролик опубликован на YouYube-канале Meladze Music. Автором текста и музыки стал Константин Меладзе, соавтором выступила участница коллектива Ольга Меганская. Как сообщал УНИАН, ранее Меладзе показал новую солистку "ВИА Гры" Ольгу Меганскую.

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