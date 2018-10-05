Фото Лорак с концерта в Киеве раскритиковали в сети

Артистка выступила на концерте телеканала "Интер".

Опальная украинская певица Ани Лорак разозлила пользователей сети своим выступлением в Киеве. Артистка выступила на концерте телеканала "Интер".

В частности, украинский политолог Алексей Голобуцкий допустил, что России надоела "потрепанная "дива".

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"Теперь для заработков годятся и скромные залы Украины? Как бы зубастые российские конкуренты окончательно не выдавили с тамошнего рынка Лорак как "неликвид" - куда нам ее девать тогда?!" - написал он на странице в Facebook/

Пользователи сети его поддержали: "В Магадан!", "В России шаурма закончилась!" - пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, фото Подкопаевой и Лорак разгневало сеть. Подписчики обвинили Подкопаеву в дружбе с "предательницей Украины".