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Фото Лорак с концерта в Киеве раскритиковали в сети

10:38, 05 октября 2018
Общество
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Политолог Алексей Голобуцкий допустил, что России надоела "потрепанная "дива" / Instagram Ани Лорак

Опальная украинская певица Ани Лорак разозлила пользователей сети своим выступлением в Киеве. Артистка выступила на концерте телеканала "Интер".

В частности, украинский политолог Алексей Голобуцкий допустил, что России надоела "потрепанная "дива".

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"Теперь для заработков годятся и скромные залы Украины? Как бы зубастые российские конкуренты окончательно не выдавили с тамошнего рынка Лорак как "неликвид" - куда нам ее девать тогда?!" - написал он на странице в Facebook/

Пользователи сети его поддержали: "В Магадан!", "В России шаурма закончилась!" - пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, фото Подкопаевой и Лорак разгневало сеть. Подписчики обвинили Подкопаеву в дружбе с "предательницей Украины".

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Теги: #певица#Ани Лорак