В сети появились фото Пугачевой в трауре: Галкин был рядом
09:55, 05 октября 2018Общество
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Одной из первых на церемонию прощания с Карцевым пришла Пугачева с молодым мужем Максимом Галкиным.
Пугачева пришла с Галкиным / фото Dni.ru
Москва простилась с известным юмористом-одесситом Романом Карцевым, известным по кинофильмам "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".
На панихиду пришли Михаил Жванецкий, Клара Новикова. Одной из первых на похоронах появилась Алла Пугачева.
На опубликованных в сети фото можно увидеть, что Примадонна российской эстрады пришла на церемонию прощания с Карцевым вместе с мужем Максимом Галкиным.
Пугачева произнесла речь на церемонии прощания с Карцевым / Скриншот
Как сообщал УНИАН, 2 октября на 79-м году жизни умер известный советский актер и комик, уроженец Одессы Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац).
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