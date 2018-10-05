В сети появились фото Пугачевой в трауре: Галкин был рядом

Одной из первых на церемонию прощания с Карцевым пришла Пугачева с молодым мужем Максимом Галкиным.

Москва простилась с известным юмористом-одесситом Романом Карцевым, известным по кинофильмам "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".

На панихиду пришли Михаил Жванецкий, Клара Новикова. Одной из первых на похоронах появилась Алла Пугачева.

На опубликованных в сети фото можно увидеть, что Примадонна российской эстрады пришла на церемонию прощания с Карцевым вместе с мужем Максимом Галкиным.

Как сообщал УНИАН, 2 октября на 79-м году жизни умер известный советский актер и комик, уроженец Одессы Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац).