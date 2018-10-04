Певица Приходько рассказала о кризисе в отношениях с мужем

По словам певицы, сейчас кризис в отношениях преодолен.

Анастасия Приходько, которая едва не развелась с мужем, рассказала, что помогло спасти их брак.

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Об этом она поведала в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

"Да, мы хотели развестись с мужем, я очень болезненно переживала этот период. Мы почти два месяца не жили вместе и подали на развод. Когда пришел срок похода в ЗАГС, мы решили, что просто поговорим для начала", - рассказала певица.

Настя стала задаваться вопросом: "Сколько ты прошла в жизни, чтобы этот человек был рядом, и неужели ты хочешь так просто все это отпустить?".

По словам певицы, сейчас кризис в отношениях преодолен. И именно своему мужу, которого она называет своей первой любовью, Приходько и посвятила свой новый клип, передает "Лайм".

Напомним, в 2013 году Настя Приходько вышла замуж за мужчину по имени Александр. 15 августа 2015 года у пары родился сын Гордей. О своем муже Приходько ранее рассказывала: "Мы познакомились 20 лет назад, знаем друг друга с первого класса. Он был самым красивым парнем в школе".

Певица также воспитывает дочь Нану, которая родилась от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы.