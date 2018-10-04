Новая «Мисс Украина-2018» рассказала, как лишенная титула Дидусенко скрывала ребенка

Леонила, которая представит нашу страну на конкурсе «Мисс Мира», крайне удивлена поступком Вероники.

Новая победительница конкурса красоты «Мисс Украина-2018» Леонила Гузь, получившая корону после того, как первую обладательницу короны Веронику Дидусенко лишили титула, впервые прокомментировала скандал.

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Его причиной стал обман — Дидусенко скрыла от организаторов то, что была замужем и воспитывает сына. Леонила, которая представит нашу страну на конкурсе «Мисс Мира», крайне удивлена поступком Вероники. Об этом Леонила Гузь рассказала в интервью «ФАКТАМ».

«Конечно, я недоумевала, было неприятно и непонятно, почему Вероника так поступила. Но, в конце концов, это ее история, которая ко мне не имеет никакого отношения. Мне не хотелось об этом даже задумываться. Я была в хороших отношениях с Вероникой. Несколько недель подготовки к конкурсу, который проходил на базе за городом, мы жили в одном номере. Делились всеми переживаниями. При этом Вероника и словом не обмолвилась о том, что уже была замужем и у нее есть ребенок. Мне даже в голову такое не могло прийти!», - рассказала Леонила Гузь.