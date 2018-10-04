Козловский показал новую девушку (фото)

Совместное фото певец выложил в соцсети с философской подписью.

Известный украинский исполнитель, который тяжело переживал расставание с экс-возлюбленной, звездой шоу "Холостяк" Раминой Эсхакзай, нашел себе новую девушку.

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Теперь в микроблоге певца вновь появились романтические фотографии. Виталий засветил в сети новую возлюбленную и философски добавил: "Однажды в нашу жизнь приходит тот самый человек... И мы начинаем благодарить тех, кто ушел из нее".