Козловский показал новую девушку (фото)
15:32, 04 октября 2018Общество
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Совместное фото певец выложил в соцсети с философской подписью.
Певец разместил совместное фото в соцсети \ Инстаграм Козловского
Известный украинский исполнитель, который тяжело переживал расставание с экс-возлюбленной, звездой шоу "Холостяк" Раминой Эсхакзай, нашел себе новую девушку.
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Теперь в микроблоге певца вновь появились романтические фотографии. Виталий засветил в сети новую возлюбленную и философски добавил: "Однажды в нашу жизнь приходит тот самый человек... И мы начинаем благодарить тех, кто ушел из нее".
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