Пугачева "засветилась" на похоронах юмориста Карцева (видео)

Пугачева пришла попрощаться с Карцевым.

Известная российская и советская певица Алла Пугачева пришла на похороны актера и сатирика, народного артиста РФ Романа Карцева.

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Примадонна российской эстрады произнесла в Центральном доме литераторов в Москве. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Life Shot.

"Ушел великий человек. Мы еще будем его провожать аплодисментами, но лишний раз не помешает", - сказала Пугачева.

Как сообщал УНИАН, 2 октября на 79-м году жизни умер известный советский актер и комик, уроженец Одессы Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац).