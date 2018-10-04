Пугачева "засветилась" на похоронах юмориста Карцева (видео)
13:28, 04 октября 2018Общество
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Пугачева пришла попрощаться с Карцевым.
Известная российская и советская певица Алла Пугачева пришла на похороны актера и сатирика, народного артиста РФ Романа Карцева.
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Примадонна российской эстрады произнесла в Центральном доме литераторов в Москве. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Life Shot.
"Ушел великий человек. Мы еще будем его провожать аплодисментами, но лишний раз не помешает", - сказала Пугачева.
Как сообщал УНИАН, 2 октября на 79-м году жизни умер известный советский актер и комик, уроженец Одессы Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац).
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