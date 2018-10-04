Алла Пугачева возвращается на сцену

Новый клип Аллы Пугачевой должен выйти как раз к юбилею певицы.

Российская певица Алла Пугачева ушла со сцены в 2010 году. За последние восемь лет она не дала ни одного сольного концерта, однако, в честь своего 70-летия певица готовит новую программу, чтобы выступить сразу в нескольких городах.

Об этом сообщает российское издание "Стархит".

Личный стилист Пугачевой Алишер будет готовить артистку к пышному празднованию юбилея — 15 апреля 2019 года Алле Борисовне исполнится 70 лет.

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«Костюмы для Аллы Борисовны мы делаем постоянно, но до сольника по ним еще не добрались – пока записываем песни», — сообщил стилист. Недавно Алишер рассказал, что снимает клип с участием Пугачевой. Раскрывать подробности он не стал, но опубликовал ролик со съемочной площадки и поблагодарил звезду за сотрудничество. Клип должен выйти как раз к юбилею Пугачевой.

Как сообщается, Пугачева даст 20 сольных концертов, которые состоятся в Москве, Петербурге, а также Израиле, Германии и Америке. Правда пока официальной информации на этот счет нет. Вероятно, организаторы и сама звезда пытаются сохранить интригу. Известно, что певица обратилась к Илье Резнику за новым хитом. «Думаю, Пугачева вернется на сцену. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни – вечные, они живут уже 30-40 лет», – заявил поэт Илья Резник.

Как сообщал УНИАН, Пугачева в дерзком образе затмила Лободу на совместном фото.