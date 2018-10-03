"Бегемотик": Настю Каменских в купальнике раскритиковали в сети
21:58, 03 октября 2018Общество
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На фото Каменских позирует в красном купальнике, сейчас она отдыхает во Флориде.
Каменских в купальнике / instagram.com/kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских поделилась новым фото в купальнике.
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В Instagram артистка поделилась снимком, на котором позирует в красном купальнике, сейчас она отдыхает во Флориде.
Фанаты оценили фигуру певицы, однако нашлись и критики. "Бегемотик", "Пиражуля", "Ты только что съела очень вкусный тортик?", - пишут в сети.
Ранее Настя Каменских показала грудь в откровенном декольте.
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