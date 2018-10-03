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"Бегемотик": Настю Каменских в купальнике раскритиковали в сети

21:58, 03 октября 2018
Общество
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Каменских в купальнике / instagram.com/kamenskux

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В Instagram артистка поделилась снимком, на котором позирует в красном купальнике, сейчас она отдыхает во Флориде.

Фанаты оценили фигуру певицы, однако нашлись и критики. "Бегемотик", "Пиражуля", "Ты только что съела очень вкусный тортик?", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских показала грудь в откровенном декольте.

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Теги: #Настя Каменских#голая Настя Каменских