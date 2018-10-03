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Зажигательные танцы на перемене в украинской школе взорвали сеть (видео)

21:28, 03 октября 2018
Общество
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Зажигательные танцы на школьной перемене. 170 тысяч просмотров всего за несколько дней собрали безумные танцы в школе поселка Гусятин на Тернопольщине.

На видео 52-летняя директор заведения танцует с сотнями учеников. И так упорно, что на месте не могут устоять даже уборщицы.

Такие танцевальные перерывы в тамошней школе, говорят, обычное явление.

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Теги: #школа#Тернопольщина