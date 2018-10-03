В СБУ ответили на заявления российского актера-добровольца о прослушке

В ведомстве заверили, что действуют в отношении Пашинина «исключительно в рамках действующего законодательства».

Служба безопасности Украины ответила российскому актеру Анатолию Пашинину на слова о возможной прослушке.

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Об этом сообщает «Обозреватель». Как рассказала спикер СБУ Елена Гитлянская, в ведомстве никогда не угрожали актеру и не занимались прослушиванием его телефона.

«Я не знаю, что толкало Пашинина на такие заявления, но я их считаю странными», - сказала Гитлянская.

В ведомстве заверили, что действуют в отношении Пашинина «исключительно в рамках действующего законодательства».

Анатолий Пашинин пришел воевать на Донбасс в составе 8-го батальона Украинские добровольческой армии в августе 2017 года.

Позже он объяснил, почему решил воевать за Украину. По словам актера, в своем возрасте он уже не может заниматься построением государства, поскольку это дело "молодых ребят", которым сегодня 19-21 год. Но он чувствует в себе силы "расчистить для них будущее".