Украинская певица рассказала о сексе по телефону с мужем
16:46, 03 октября 2018Общество
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Ирина Билык рассказала, как им удается поддерживать отношения на расстоянии. Ведь как известно, Билык проживает в Киеве, а Ахмадов - Москве.
Ирина Билык рассказала об интимной жизни с Асланом / фото из открытых источников
Певица Ирина Билык поделилась подробностями интимной жизни с мужем - российским фотографом и стилистом Асланом Ахмадовым.
Так, в программе "Слава+" певица призналась, что они с супругом практикуют секс по телефону, передает "Лайм".
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Ирина рассказала, как им удается поддерживать отношения на расстоянии. Ведь как известно, Билык проживает в Киеве, а Ахмадов - Москве.
"Каждый день смс, на видео переговариваемся... и интим по телефону", - призналась артистка.
"Я думаю что те, кто подключаются к нам, периодически, они тоже все кайфуют и смотрят. Действительно, настоящий секс по телефону - это у нас с Асланом", - отметила Ирина.
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