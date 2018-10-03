Украинская певица рассказала о сексе по телефону с мужем

Ирина Билык рассказала, как им удается поддерживать отношения на расстоянии. Ведь как известно, Билык проживает в Киеве, а Ахмадов - Москве.

Певица Ирина Билык поделилась подробностями интимной жизни с мужем - российским фотографом и стилистом Асланом Ахмадовым.

Так, в программе "Слава+" певица призналась, что они с супругом практикуют секс по телефону, передает "Лайм".

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Ирина рассказала, как им удается поддерживать отношения на расстоянии. Ведь как известно, Билык проживает в Киеве, а Ахмадов - Москве.

"Каждый день смс, на видео переговариваемся... и интим по телефону", - призналась артистка.

"Я думаю что те, кто подключаются к нам, периодически, они тоже все кайфуют и смотрят. Действительно, настоящий секс по телефону - это у нас с Асланом", - отметила Ирина.