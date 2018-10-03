Ани Лорак об отношениях с мужчиной: это только в сказках жили они долго и счастливо

Известная певица дала несколько важных советов, которые необходимы девушкам при выборе своего спутника жизни.

Ани Лорак недавно стала героиней проекта, который создан в помощь всем, у кого есть проблемы с личной жизнью. Артистка рассказала, как правильно выстраивать отношения с мужчинами, чтобы не повторить ее ошибок.

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На днях знаменитость стала звездным гостем проекта под названием «Star Masterclass», создатель которого Арман Давлетяров. Этот проект посвящен всем, кто не может наладить свою личную жизнь, и кому нужна помощь, передает liza.ua.

Известная певица дала несколько важных советов, которые необходимы девушкам при выборе своего спутника жизни. Так, со слов артистки, к выбору возлюбленного нужно относиться очень ответственно, чтобы не попасться на «незрелого мужчину».

Исполнительница также отметила, что можно смело проявлять инициативу самой, и не ждать долго важного решения от мужчины. «Я думаю, если женщина хочет быть с мужчиной и дала ему об этом понять, а он не готов, тогда надо прощаться. Потому, что чуда не случится. Это просто не ваш мужчина».

Ани Лорак не стала подробно комментировать скандал с мужем, она просто с ноткой грусти сказала: «Это только в сказках жили они долго и счастливо всю жизнь»