"Танцы со звездами": вылетевшая из шоу Анита Луценко рассказала о травме

Все шесть недель фитнес-тренер выходила на паркет с серьезной травмой.

Внезапный уход Аниты Луценко из шоу «Танцы со звездами» поверг в шок даже судей. Ведь ее с Александром Прохоровым считали одной из самых сильных пар нового сезона, которая точно должна оказаться в финале.

Но зрители решили иначе. Анита сразу заявила, что это не стало для нее ударом, ведь она уже «успела натанцеваться».

Как стало известно сегодня, все шесть недел она выходила на паркет с серьезной травмой.

«На репетициях первого танца я получила закрытую травму грудной клетки, ушиб. Мои рёбра опухли, и был огромный синяк. Я не спала, а тренировки приносили боль», – написала в своем Instagram Анита.