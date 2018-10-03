"Танцы со звездами": вылетевшая из шоу Анита Луценко рассказала о травме
15:17, 03 октября 2018Общество
1647 0
Все шесть недель фитнес-тренер выходила на паркет с серьезной травмой.
Внезапный уход Аниты Луценко из шоу «Танцы со звездами» поверг в шок даже судей. Ведь ее с Александром Прохоровым считали одной из самых сильных пар нового сезона, которая точно должна оказаться в финале.
Но зрители решили иначе. Анита сразу заявила, что это не стало для нее ударом, ведь она уже «успела натанцеваться».
Как стало известно сегодня, все шесть недел она выходила на паркет с серьезной травмой.
«На репетициях первого танца я получила закрытую травму грудной клетки, ушиб. Мои рёбра опухли, и был огромный синяк. Я не спала, а тренировки приносили боль», – написала в своем Instagram Анита.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter