Сбежавшая в Россию скандальная украинская певица вернулась в Украину - вышла в свет "на копытах" (фото)
Народная артистка Украины, экс-"регионалка" и приближенная к сбежавшему в РФ Виктору Януковичу певица Таисия Повалий похвасталась новым луком.
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На своей странице в Instagram опальная артистка опубликовала серию снимков, где она предстала в очень странном наряде. Так, кардиган Повалий сравнили с рясой, а обувь - с копытами.
"Недогопник", "Авоська с этим луком вообще бомбически смотрится", "Очень смешно!", "Все плохо, особенно обувь", - пишут в комментариях под фото.
Как сообщалось, скандальные украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий, которые живут и работают в России, приехали в Киев. Они вернулись в столицу, чтобы выступить на концерте телеканала "Интер".