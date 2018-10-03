Стало известно, где похоронят известного юмориста Романа Карцева

2 октября умер известный одессит Роман Карцев.

Народный артист России Роман Карцев, который умер 2 октября утром в Москве, будет похоронен на Троекуровском кладбище.

"Артист будет похоронен на 21-м участке Троекуровского кладбища", - сказал ТАСС источник из окружения семьи актера.

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Этот участок кладбища именуется "аллеей актеров", там похоронены видные деятели искусств.

В свою очередь, дочь актера Елена сообщила, что похороны будут закрытыми для широкой публики. "Похороны будут на Троекуровском кладбище, но в закрытом формате, для близких", - сказала она.

Также она уточнила, что поклонники Карцева смогут проститься с ним в тот же день утром в Центральном доме литераторов (ЦДЛ). "Прощание [пройдет] в 11 часов в ЦДЛ", - добавила дочь актера.

Напомним, Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац) родился в 1939 году в Одессе в еврейской семье. Во время Второй мировой войны жил с семьей в Тирасполе (Молдова) и в Омске (Россия). После окончания войны вся семья вернулась в Одессу.