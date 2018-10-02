Тина Кароль восхитила поклонников новыми фото в сексуальных платьях

В комментариях к новым фото поклонники Кароль отметили ее стройные формы и чувственные образы.

Украинская певица Тина Кароль пополнила свою страницу в Instagram серией новых снимков.

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33-летняя артистка опубликовала новые чувственные кадры, на которых предстала в сексуальных образах. В подписи к одному из фото Кароль отметила автора снимков – парижского фотографа Себрана Д'Аржана, который работал над фотокнигой певицы в течение года.

Кроме того, подписи к сексуальному снимку, на котором Кароль изображена в откровенном платье, она обратилась к поклонникам с просьбой описать настроение с помощью названия любимой книги:

«Если бы мое настроение нужно было описать названием книги, я выбрала бы - «Немного солнца в холодной воде» Франсуазы Саган. А какой книгой вы бы назвали свое настроение? Поделитесь со мной», - написала она.

В комментариях к новым фото поклонники Кароль увлеклись ее стройными формами и чувственными образами: «Вы невероятно сексуальная девушка», «Ты прекрасна», «Какая красивая!», «Нет красивее певицы в Украине», - пишут в комментариях.