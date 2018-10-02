"Пьяная?": опальную Повалий высмеяли в сети за странные танцы на "Интере" (видео)
16:43, 02 октября 2018Общество
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Комментаторов удивил расфокусированный взгляд артистки и оригинальные движения.
Видео танцев Повалий выложила на своей странице в Instagram / фото УНИАН
Любительницу России Таисию Повалий высмеяли в сети за странные танцы перед концертом на "Интере". Комментаторов удивил расфокусированный взгляд артистки и оригинальные движения.
Видео танцев Повалий выложила на своей странице в Instagram.
"Под наркотой?", "Странные танцы", "Чуток бухая и нескладная", "Это образ или Таечка пьяненькая?", "Прибухнула?", "Пьяная?", "Боже, что это? Кто это? Что за грязные танцы?", - спрашивали в комментариях.
Как сообщал УНИАН, на концерт "Интера" в Киев приехали опальные украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий, которые живут и работают в России.
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