Умер заслуженный артист Украины (фото, видео)
12:32, 02 октября 2018Общество
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Умер Василий Иванович Будянский - педагог, драматург, поэт, театральный актер.
Будянский умер в Сумах / фото shans.com.ua
В Сумах умер поэт, драматург, актер, заслуженный артист Украины Василий Будянский.
19 сентября ему исполнилось 76 лет. Об этом говорится в сюжете "UA:Суми".
"Это был уникальный человек... Он нес любовь к своему предмету, его любили студенты, к нему шли на пару с радостью", - рассказала преподаватель Сумского ГПУ им. А.С. Макаренко.
Справка. Василий Иванович Будянский родился 19 сентября 1942 года в с. Черниговка Волчанского района Харьковской области. Заслуженный артист Украины, драматург, поэт, театральный актер. Исследователь истории древней литературы, украинской этнопедагогики.
Как сообщал УНИАН, 2 октября на 79-м году жизни умер известный советский актер и комик, уроженец Одессы Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац).
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