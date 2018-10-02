Умер заслуженный артист Украины (фото, видео)

Умер Василий Иванович Будянский - педагог, драматург, поэт, театральный актер.

В Сумах умер поэт, драматург, актер, заслуженный артист Украины Василий Будянский.

19 сентября ему исполнилось 76 лет. Об этом говорится в сюжете "UA:Суми".

"Это был уникальный человек... Он нес любовь к своему предмету, его любили студенты, к нему шли на пару с радостью", - рассказала преподаватель Сумского ГПУ им. А.С. Макаренко.

Справка. Василий Иванович Будянский родился 19 сентября 1942 года в с. Черниговка Волчанского района Харьковской области. Заслуженный артист Украины, драматург, поэт, театральный актер. Исследователь истории древней литературы, украинской этнопедагогики.

Как сообщал УНИАН, 2 октября на 79-м году жизни умер известный советский актер и комик, уроженец Одессы Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац).