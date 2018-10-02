Опубликовано последнее фото легендарного Шарля Азнавура, сделанное незадолго до его смерти
09:24, 02 октября 2018Общество
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Шарль Азнавур сделал совместное фото с актером Жан-Полем Бельмондо.
Шарль Азнавур скончался дома, на момент ухода ему было 94 года / фото instagram.com/charlesaznavour_official
Великий шансонье Шарль Азнавур накануне смерти опубликовал совместный снимок с Жаном-Полем Бельмондо.
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Маэстро поделился трогательной фотографией в Instagram. Этот снимок стал последним в его жизни.
На черно-белой фотографии шансонье и известный актер Жана-Поль Бельмондо улыбаются в камеру. "Мой друг Жан-Поль, навсегда", - подписал он снимок.
Как сообщал УНИАН, в возрасте 94 лет умер французский шансонье, композитор, поэт, писатель Шарль Азнавур.
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