Опубликовано последнее фото легендарного Шарля Азнавура, сделанное незадолго до его смерти

Шарль Азнавур сделал совместное фото с актером Жан-Полем Бельмондо.

Великий шансонье Шарль Азнавур накануне смерти опубликовал совместный снимок с Жаном-Полем Бельмондо.

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Маэстро поделился трогательной фотографией в Instagram. Этот снимок стал последним в его жизни.

На черно-белой фотографии шансонье и известный актер Жана-Поль Бельмондо улыбаются в камеру. "Мой друг Жан-Поль, навсегда", - подписал он снимок.

Как сообщал УНИАН, в возрасте 94 лет умер французский шансонье, композитор, поэт, писатель Шарль Азнавур.