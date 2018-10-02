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Опубликовано последнее фото легендарного Шарля Азнавура, сделанное незадолго до его смерти

09:24, 02 октября 2018
Общество
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Шарль Азнавур скончался дома, на момент ухода ему было 94 года / фото instagram.com/charlesaznavour_official

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Маэстро поделился трогательной фотографией в Instagram. Этот снимок стал последним в его жизни.

На черно-белой фотографии шансонье и известный актер Жана-Поль Бельмондо улыбаются в камеру. "Мой друг Жан-Поль, навсегда", - подписал он снимок.

Как сообщал УНИАН, в возрасте 94 лет умер французский шансонье, композитор, поэт, писатель Шарль Азнавур.

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Теги: #смерть#певец