Сбежавшие в Россию украинские певицы прилетели в Киев ради концерта на "Интере" (фото, видео)
09:04, 02 октября 2018Общество
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И Повалий, и Лорак в подписях к фото поставили хештегом "Интер".
Лорак вернулась в украинскую столицу / фото instagram.com/anilorak
Опальные украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий, которые живут и работают в России, приехали в Киев.
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Они вернулись в столицу, чтобы выступить на концерте телеканала "Интер". В комментариях на страницах артисток в Instagram пользователи отметили, что певицы выступают на юбилее канала.
Так, певицы сопроводили свои фото и видео хештегом #интер.
Ранее народная артистка Украины, экс-"регионалка" и приближенная к сбежавшему в РФ Виктору Януковичу певица Таисия Повалий похвасталась, что она летит домой.
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