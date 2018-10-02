Сбежавшие в Россию украинские певицы прилетели в Киев ради концерта на "Интере" (фото, видео)

И Повалий, и Лорак в подписях к фото поставили хештегом "Интер".

Опальные украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий, которые живут и работают в России, приехали в Киев.

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Они вернулись в столицу, чтобы выступить на концерте телеканала "Интер". В комментариях на страницах артисток в Instagram пользователи отметили, что певицы выступают на юбилее канала.

Так, певицы сопроводили свои фото и видео хештегом #интер.

Ранее народная артистка Украины, экс-"регионалка" и приближенная к сбежавшему в РФ Виктору Януковичу певица Таисия Повалий похвасталась, что она летит домой.