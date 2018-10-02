Пугачева "засветила" стройные ноги в дерзком мини - фаны шокированы ее худобой (фото)
08:44, 02 октября 2018Общество
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Снимок Аллы Пугачевой уже набрал 302 тысячи лайков.
Пугачева поразила внешним видом / фото instagram.com/maxgalkinru
Российский юморист Максим Галкин, муж популярной певицы Аллы Пугачевой, показал новое фото своей супруги в дерзком образе.
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На своей странице в Instagram муж Примадонны опубликовал ее фотографию в дерзком мини. На снимке видны стройные ноги 69-летней звезды.
"Моя красотка на репетицию собралась!" - прокомментировал фотографию Галкин.
Ранее известная российская певица Алла Пугачева и ее муж-юморист Максим Галкин посетили с детьми - Лизой и Гарри - премьеру анимационного фильма "Пришельцы в доме". На премьере мультфильма Примадонна предстала в красном наряде и джинсах, а также черной кепке и солнцезащитных очках.
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