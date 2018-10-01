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В центре Киева закрыли кинотеатры "Украина" и "Кинопанорама" (видео)

18:39, 01 октября 2018
Общество
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Закрывались по-разному. На последний сеанс в "Кинопанораму" собралось до тысячи зрителей.

Вместо традиционного кино показали хронику последних лет из жизни заведения. Кинотеатр "Украина" гостей на закрытие не приглашал, хотя еще недавно заведение считалось едва ли не лучшим в Украине. 

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Теги: #Киев#кинотеатр