В центре Киева закрыли кинотеатры "Украина" и "Кинопанорама" (видео)

Закрывались по-разному. На последний сеанс в "Кинопанораму" собралось до тысячи зрителей.

Накануне в Киеве попрощались сразу с двумя легендарными кинотеатрами - "Кинопанорама" и "Украина".

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Закрывались по-разному. На последний сеанс в "Кинопанораму" собралось до тысячи зрителей.

Вместо традиционного кино показали хронику последних лет из жизни заведения. Кинотеатр "Украина" гостей на закрытие не приглашал, хотя еще недавно заведение считалось едва ли не лучшим в Украине.