Съемки в бикини и яхты: что публикует в Instagram новая "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь (фото)
17:23, 01 октября 2018Общество
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19-летняя Леонила активно ведет свою страницу в Instagram.
Новой "Мисс Украина" стала 19-летняя Леонила Гузь
Жюри выбрало новую красавицу после громкого скандала на конкурсе "Мисс Украина-2018" и дисквалификации Вероники Дидусенко. На "Мисс Мира" в декабре Украину представит 19-летняя Леонила Гузь с Херсонской области.
В декабре девушка представит Украину на "Мисс Мира" в Китае на острове Хайнань. Леонила поборется за звание самой красивой с более чем 120 девушками из разных уголков мира.
19-летняя Леонила активно ведет свою страницу в Instagram: красавица делится результатами профессиональных фотосъемок и показывает бэкстейдж.
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