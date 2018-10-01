Съемки в бикини и яхты: что публикует в Instagram новая "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь (фото)

Жюри выбрало новую красавицу после громкого скандала на конкурсе "Мисс Украина-2018" и дисквалификации Вероники Дидусенко. На "Мисс Мира" в декабре Украину представит 19-летняя Леонила Гузь с Херсонской области.

В декабре девушка представит Украину на "Мисс Мира" в Китае на острове Хайнань. Леонила поборется за звание самой красивой с более чем 120 девушками из разных уголков мира.

19-летняя Леонила активно ведет свою страницу в Instagram: красавица делится результатами профессиональных фотосъемок и показывает бэкстейдж.