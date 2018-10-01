"Лайв под фанеру": Надю Дорофееву раскритиковали за выступление на "Танцах со звездами"

Дорофеева предстала в откровенном наряде - черном боди и лакированном кожаном тренче.

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева и Monatik в шестом прямом эфире "Танцев со звездами" спели свою совместную песню "Глубоко".

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Дорофеева в Instagram показала фото, на котором она запечатлена в откровенном черном боди и лакированном кожаном тренче.

Однако поклонникам не понравилось выступление. Им показалось, что певцы пели под фонограмму.

"Мне показалось, или пели под фанеру?", "Лайв под фанеру", "Номер шикарный, только если бы еще Надя пела, а не фонограмма и другой голос", "Поющие трусы! Есть же голос, зачем раздеваться?", - возмущались поклонники.

Ранее Надя Дорофеева порадовала подписчиков новым стильным образом.