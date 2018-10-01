Вышел трейлер украинского рождественского фильма "Приключения S Николая" (видео)
16:13, 01 октября 2018Общество
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Создатели фильма отмечают, что “Приключения S Николая” – это своеобразная “взрослая” сказка, которая доказывает, что чудеса меняют жизнь к лучшему.
В сети появился первый трейлер украинской семейной комедии “Приключения S Николая” Семена Горова, сообщает пресс-служба Госкино Украины.
Главные события ленты разворачиваются вокруг семьи Василенко. В фильме также покажут “настоящую жизнь Супер Николая”.
Создатели фильма отмечают, что “Приключения S Николая” – это своеобразная “взрослая” сказка, которая доказывает, что чудеса меняют жизнь к лучшему.
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