"Располневшую" Ани Лорак разнесли в сети (фото)

Не самый удачный снимок Ани Лорак раскритиковали в Instagram.

Опальная украинская певица Ани Лорак похвасталась победой на российской премии "Мьюзик бокс" и поблагодарила всех, кто за нее голосовал.

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Об этом она написала на своей странице в Instagram и опубликовала фото, на котором она предстала в откровенном сером платье, обнажающем грудь и одно бедро. На снимке артистка с распущенными волосами и ярким макияжем

"Старухе из жалости что-то там вручили,чтобы ее приступ не бахнул", "Всё, теперь можно идти на заслуженный отдых", "Каролина, ты поправилась? А как же спорт?", "Фотошоп творит чудеса!", "Вы очень изменились", "Что за платье?", "Кобыла бедристая - Лорак!", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября украинская певица Ани Лорак праздновала день рождения. Ей исполнилось 40 лет. Ее также поздравил в Instagram муж Мурат.