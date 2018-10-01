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Лобода "засветила" грудь в откровенном наряде (фото)

13:08, 01 октября 2018
Общество
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За 20 минут снимок собрал более 8 тысяч лайков / Instagram Светлана Лобода

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Снимок певица выложила в Instagram.

На фото певица позирует в черном нижнем белье и лишь слегка накинутой на руки блузке.

За 20 минут снимок собрал более 8 тысяч лайков.

Как сообщал УНИАН, новое фото Ани Лорак раскритиковали в Instagram.

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Теги: #певица#Светлана Лобода