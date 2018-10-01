Лобода "засветила" грудь в откровенном наряде (фото)

На фото певица позирует в черном нижнем белье и лишь слегка накинутой на руки блузке.

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками очень откровенной фотографией. Читайте такжеТанцы до упаду и поцелуй с фанаткой: как прошел большой концерт Энрике Иглесиаса в Киеве (фото, видео) Снимок певица выложила в Instagram. На фото певица позирует в черном нижнем белье и лишь слегка накинутой на руки блузке. За 20 минут снимок собрал более 8 тысяч лайков. Как сообщал УНИАН, новое фото Ани Лорак раскритиковали в Instagram.

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