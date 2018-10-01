Лобода "засветила" грудь в откровенном наряде (фото)
13:08, 01 октября 2018Общество
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На фото певица позирует в черном нижнем белье и лишь слегка накинутой на руки блузке.
За 20 минут снимок собрал более 8 тысяч лайков / Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками очень откровенной фотографией.
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Снимок певица выложила в Instagram.
На фото певица позирует в черном нижнем белье и лишь слегка накинутой на руки блузке.
За 20 минут снимок собрал более 8 тысяч лайков.
Как сообщал УНИАН, новое фото Ани Лорак раскритиковали в Instagram.
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