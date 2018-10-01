Даша Астафьева похвасталась своими прелестями под водой (фото)
10:23, 01 октября 2018Общество
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Даша Астафьева засветила обнаженную грудь.
Певица "засветила грудь" / фото instagram.com/da_astafieva
Эпатажная украинская певица и актриса Даша Астафьева восхитила фанатов пикантными фото.
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Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram. На них украинская звезда Playboy позирует полуобнаженной, лежа в воде.
Фотографии певицы вызвали восторг, подписчики оставили массу приятных комментариев. На кадрах видно пышный бюст Астафьевой.
Ранее украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева рассказала о своих откровенных фотосессиях. Она заявила, что не видит ничего плохого в съемках в стиле ню.
Певица "засветила грудь" / фото instagram.com/da_astafieva
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