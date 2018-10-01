Даша Астафьева похвасталась своими прелестями под водой (фото)

Даша Астафьева засветила обнаженную грудь.

Эпатажная украинская певица и актриса Даша Астафьева восхитила фанатов пикантными фото.

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Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram. На них украинская звезда Playboy позирует полуобнаженной, лежа в воде.

Фотографии певицы вызвали восторг, подписчики оставили массу приятных комментариев. На кадрах видно пышный бюст Астафьевой.

Ранее украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева рассказала о своих откровенных фотосессиях. Она заявила, что не видит ничего плохого в съемках в стиле ню.