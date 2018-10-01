Болезненный вид популярной украинской ведущей напугал сеть (фото)

На снимке Ольга Фреймут предстала без макияжа.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала селфи, на котором изображена со своим супругом, гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко.

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На опубликованном в Instagram снимке ведущая предстала без макияжа. На фото у нее видны темные круги под глазами.

В комментариях подписчики раскритиковали фото Фреймут, на нем она выглядит уставшей: "Что-то она какая-то старая", "Фреймут какая-то очень уставшая", "Вам повезло, что он вас любит такую - с синяками под глазами, бледную и непривлекательную", "Макияж бы не помешал совсем", "Очень уставший вид", "Болезненный вид".

Ранее в соцсетях появилась фотография украинской телеведущей Ольги Фреймут без косметики.