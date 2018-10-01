Опальная украинская певица похвасталась победой на российской премии
09:28, 01 октября 2018Общество
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Ани Лорак одержала победы в номинациях "Лучшая певица" и "Шоу года".
Лорак похвасталась победой на российской премии "Мьюзик бокс" / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак похвасталась победой на российской премии "Мьюзик бокс". Лорак одержала победы в номинациях "Лучшая певица" и "Шоу года".
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Об этом артистка сообщила в своем Instagram.
"Лучшее шоу "Дива"! Лучшая певица! Премия russian_musicbox. Спасибо всем, кто голосовал за меня", - написала Лорак.
Отметим, что еще одной украинской певицей, получившей статуетку стала Марув. Девушка победила в номинации "Прорыв года".
Как сообщал УНИАН, ранее новое фото Ани Лорак раскритиковали в Instagram.
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