"Как девочка!": внезапно помолодевшая Пугачева поразила внешним видом (фото, видео)
Известная российская певица Алла Пугачева и ее муж-юморист Максим Галкин посетили с детьми - Лизой и Гарри - премьеру анимационного фильма "Пришельцы в доме".
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После похода в кинотеатр супруг Примадонны выложил в Instagram фотографию, на которой он запечатлен с Пугачевой и детьми. Многие подписчики отметили, что Алла Борисовна прекрасно выглядит для своих лет.
На премьере мультфильма звезда предстала в красном наряде и джинсах, а также черной кепке и солнцезащитных очках.
"Алла, как девочка!", "Алла совсем стройна", "Алла Борисовна выглядит прекрасно", "Прекрасная семья! Счастливые детки!", "Алла Борисовна прям молодеет с детками", "Отлично выглядите все", - пишут в комментариях.
#Repost @hello__ru ・・・ Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри на специальном показе мультфильма "Пришельцы в доме", в котором Максим озвучил сразу трех героев-инопланетян🛸 С нетерпением ждём премьеры 4 октября!🙌🏻 @hello__ru #hello_ru #hello_russia #аллапугачева #максимгалкин 📷: @eugenesmirnov
Были на премьере замечательного мультика «Пришельцы в доме», в котором я озвучил трёх инопланетян. Давно не слышал, чтобы зал так дружно хохотал на мультфильмах. Всем рекомендую - очень здорово смотрится всей семьёй! 👍🏻👽👽👽 #пришельцывдоме #максимгалкин #семейныйпросмотр