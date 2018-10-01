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"Как девочка!": внезапно помолодевшая Пугачева поразила внешним видом (фото, видео)

07:38, 01 октября 2018
Общество
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Пугачева восхитила сеть / фото @arinalizzle

Известная российская певица Алла Пугачева и ее муж-юморист Максим Галкин посетили с детьми - Лизой и Гарри - премьеру анимационного фильма "Пришельцы в доме".

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После похода в кинотеатр супруг Примадонны выложил в Instagram фотографию, на которой он запечатлен с Пугачевой и детьми. Многие подписчики отметили, что Алла Борисовна прекрасно выглядит для своих лет.

На премьере мультфильма звезда предстала в красном наряде и джинсах, а также черной кепке и солнцезащитных очках.

"Алла, как девочка!", "Алла совсем стройна", "Алла Борисовна выглядит прекрасно", "Прекрасная семья! Счастливые детки!", "Алла Борисовна прям молодеет с детками", "Отлично выглядите все", - пишут в комментариях.

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Теги: #фото#Алла Пугачева