Ани Лорак показала, как отметила 40-летие

27 сентября Ани Лорак отпраздновала свой юбилей.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая 27 сентября отметила свое 40-летие, показала свой праздничный торт.

Снимок артистка выложила на своей странице в Instagram.

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Поклонников певицы торт, по правде говоря, не особенно заинтересовал. Они обратили большее внимание на то, что Лорак была на празднике без своего супруга – Мурата Налчаджиоглу.

"Без мужа одинокие фото", "Жаль, конечно, что в такие моменты нет с тобой рядом Мурата", - писали юзеры.

Как сообщал УНИАН, располневшую Каменских заподозрили в беременности.