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Ани Лорак показала, как отметила 40-летие

17:06, 29 сентября 2018
Общество
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На день рождения Лорак заказала огромный торт / Instagram Ани Лорак

Снимок артистка выложила на своей странице в Instagram.

Instagram Ани Лорак

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Поклонников певицы торт, по правде говоря, не особенно заинтересовал. Они обратили большее внимание на то, что Лорак была на празднике без своего супруга – Мурата Налчаджиоглу.

"Без мужа одинокие фото", "Жаль, конечно, что в такие моменты нет с тобой рядом Мурата", - писали юзеры.

Как сообщал УНИАН, располневшую Каменских заподозрили в беременности.

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Теги: #певица#Ани Лорак в России