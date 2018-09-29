Ани Лорак показала, как отметила 40-летие
17:06, 29 сентября 2018Общество
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27 сентября Ани Лорак отпраздновала свой юбилей.
На день рождения Лорак заказала огромный торт / Instagram Ани Лорак
Опальная украинская певица Ани Лорак, которая 27 сентября отметила свое 40-летие, показала свой праздничный торт.
Снимок артистка выложила на своей странице в Instagram.
Instagram Ани Лорак
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Поклонников певицы торт, по правде говоря, не особенно заинтересовал. Они обратили большее внимание на то, что Лорак была на празднике без своего супруга – Мурата Налчаджиоглу.
"Без мужа одинокие фото", "Жаль, конечно, что в такие моменты нет с тобой рядом Мурата", - писали юзеры.
Как сообщал УНИАН, располневшую Каменских заподозрили в беременности.
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