Каменских удивила фанатов постаревшим видом (фото)

Фото набрало более 30 тысяч лайков.

Украинская поп-певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, нарвалась на критику с боку подписчиков.

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Певица в своем Instagram выложила фото с латиноамериканской телеведущей. Пользователи соцсети отметили, что Каменских выглядит постаревшей.

"С дочкой?", "Каменских такая старая уже", "Какая она старая в 31", "Не самая удачная фотография, очень взрослая", - пишут в комментариях под фото.

При этом некоторые отмечают, что мимические морщинки певице к лицу и ничуть её не портят.

Фото набрало более 30 тысяч лайков.

Как сообщал УНИАН, Каменских похвасталась откровенным фото в купальнике и спровоцировала слухи о своей беременности.