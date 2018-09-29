Каменских удивила фанатов постаревшим видом (фото)
10:43, 29 сентября 2018Общество
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Фото набрало более 30 тысяч лайков.
Каменских назвали старой / instagram.com/kamenskux
Украинская поп-певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, нарвалась на критику с боку подписчиков.
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Певица в своем Instagram выложила фото с латиноамериканской телеведущей. Пользователи соцсети отметили, что Каменских выглядит постаревшей.
"С дочкой?", "Каменских такая старая уже", "Какая она старая в 31", "Не самая удачная фотография, очень взрослая", - пишут в комментариях под фото.
При этом некоторые отмечают, что мимические морщинки певице к лицу и ничуть её не портят.
Фото набрало более 30 тысяч лайков.
Как сообщал УНИАН, Каменских похвасталась откровенным фото в купальнике и спровоцировала слухи о своей беременности.
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