"Трусы за платье выдает": в сети раскритиковали откровенный наряд Каменских

Также певицу обвиняют в излишнем фотошопе лица и закусывании щек, чтоб казаться худее.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, вызвала волну недовольства своим новым образом среди пользователей соцсетей.

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Певица выложила на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в платье, состоящем из черного боди и сетки поверх него. Талию подчеркивает пояс с инициалами певицы.

Однако не все подписчики по достоинству оценили образ Каменских. "Накидка от мух",

"Если ты звезда то хоть бомжа раздень...", "Стилиста пора менять, платье ущербное", "Снова трусы за платье выдать пытаешься?", - пишут в комментариях.

Также певицу обвиняют в излишнем фотошопе лица и закусывании щек, чтоб казаться худее.

Как сообщал УНИАН, Каменских похвасталась откровенным фото в купальнике и спровоцировала слухи о своей беременности.