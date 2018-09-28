"Похожи": снимок Лободы с лошадью вызвал жаркие споры в сети

Многие пользователи отметили, что снимок очень красивый, но нашлись и такие, кто решил подшутить над Светланой в комментариях.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода сфотографировалась крупным планом вместе с лошадью и спровоцировала споры в сети.

Снимок артистка выложила у себя в Instagram.

"Боролись с ней долго... вот подружились", - подписала фото певица.

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Многие пользователи отметили, что снимок очень красивый, но нашлись и такие, кто решил подшутить над Светланой в комментариях.

"Две красивых лошадки", "С Ксюшей Собчак", "По взгляду лошади не скажешь,что подружились", "Встретилась с Бузовой? Не надо с ней дружить", "Глаза у лошади, конечно... не лучший вариант для фото. Чем ее так напугали?", "Почему не отметила Собчак? Мы все узнали Ксюшу", "Вы на друг друга похожи", - писали пользователи.

Как сообщал УНИАН, Лобода в желто-синем костюме проехалась в метро.