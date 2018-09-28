Слава из "НеАнгелов" вышла в свет в "голом" наряде (фото)
14:35, 28 сентября 2018Общество
3176 0
Некоторые подписчики не одобрили «голый» наряд артистки, выразив свое недовольство в комментариях.
Слава Каминская похвасталась «голым» нарядом / Instagram
Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская порадовала подписчиков. На своей официальной странице в Instagram артистка опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в соблазнительном наряде.
Читайте также"Тигрица, а в душе кошечка": Вика из "НеАнгелов" порадовала пикантным снимком (фото)
Некоторые подписчики не одобрили «голый» наряд артистки, выразив свое недовольство в комментариях.
Но большинство фолловеров поддержали любимицу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter