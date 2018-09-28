Слава из "НеАнгелов" вышла в свет в "голом" наряде (фото)

Некоторые подписчики не одобрили «голый» наряд артистки, выразив свое недовольство в комментариях.

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская порадовала подписчиков. На своей официальной странице в Instagram артистка опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в соблазнительном наряде.

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Некоторые подписчики не одобрили «голый» наряд артистки, выразив свое недовольство в комментариях.

Но большинство фолловеров поддержали любимицу.