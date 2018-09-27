Лишенная титула "Мисс Украина-2018" заявила, что большинство участниц состоят в гражданском браке

Украинка поделилась планами о решении бороться за изменения правил конкурса красоты не только в Украине, но и глобально.

Вероника Дидусенко, победительница конкурса "Мисс Украина 2018" заявила, что большинство участниц конкурса сосятоят в гражданском браке.

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"Большинство участниц конкурса находятся в гражданском браке. То есть по факту они замужем в глазах организаторов конкурса. Этот пункт давно пора пересмотреть. Оно все настолько неактуально, что его нужно пересматривать", - рассказала дисквалифицированная победительница.

Кроме того, украинка поделилась планами о решении бороться за изменения правил конкурса красоты не только в Украине, но и глобально.

Сейчас же девушка намерена вместе со своим адвокатом собрать документы и обратиться к организаторам конкурса "Мисс мира", чтобы они изменили правила. И чтобы женщина, которая имеет ребенка, могла участвовать в конкурсе красоты.