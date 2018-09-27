Дисквалифицированная "Мисс Украина-2018" впервые показала сына (фото)
«Мисс Украина» Вероника Дидусенко, которую лишили титула из-за обмана, впервые высказалась по поводу разгоревшегося скандала.
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На пресс-конференцию она привела 4-летнего сына. Пока мама оправдывалась перед журналистами, мальчик играл в соседней комнате.
«Начала заполнять анкету и увидела там требование, которое меня шокировало. Требование, чтобы не было детей. На дворе 2018 год. Многие девушки мечтают попасть на конкурс красоты. Но для таких как я — мам, это становится невозможным. Но это абсурдно, те, у кого есть дети, не могут участвовать в конкурсе», — возмутилась Вероника.
Сейчас же девушка намерена вместе со своим адвокатом собрать документы и обратиться к организаторам конкурса "Мисс мира", чтобы они изменили правила. И чтобы женщина, которая имеет ребенка, могла участвовать в конкурсе красоты.