Дисквалифицированная "Мисс Украина-2018" впервые показала сына (фото)

Дидусенко рассказала, что многие девушки мечтают попасть на конкурс красоты. Но для таких как она — мам, это становится невозможным из-за детей.

«Мисс Украина» Вероника Дидусенко, которую лишили титула из-за обмана, впервые высказалась по поводу разгоревшегося скандала.

Читайте такжеДисквалифицированная "Мисс Украина-2018" впервые прокомментировала скандал (видео)

На пресс-конференцию она привела 4-летнего сына. Пока мама оправдывалась перед журналистами, мальчик играл в соседней комнате.

«Начала заполнять анкету и увидела там требование, которое меня шокировало. Требование, чтобы не было детей. На дворе 2018 год. Многие девушки мечтают попасть на конкурс красоты. Но для таких как я — мам, это становится невозможным. Но это абсурдно, те, у кого есть дети, не могут участвовать в конкурсе», — возмутилась Вероника.

Сейчас же девушка намерена вместе со своим адвокатом собрать документы и обратиться к организаторам конкурса "Мисс мира", чтобы они изменили правила. И чтобы женщина, которая имеет ребенка, могла участвовать в конкурсе красоты.