Дисквалифицированная "Мисс Украина-2018" впервые прокомментировала скандал (видео)

Красавица Вероника Дидусенко собрала пресс-конференцию.

В четверг, 27 сентября, дисквалифицированная "Мисс Украина" Вероника Дидусенко собрала пресс-конференцию и впервые официально высказалась о ситуации.

Вероника извинилась перед всеми участницами и членами жюри за то, что скрыла информацию, что была замужем и что у нее есть сын, передает ТСН.

"Я хочу извиниться перед членами жюри перед всеми участницами. Мне очень жаль. Хочу извиниться, что была не до конца откровенной, что не дала возможности узнать себя до конца. Что не рассказала о том, что является смыслом моей жизни. Это мой маленький сын, которого я очень люблю", - сказала Дидусенко.

Красавица объяснила, что в первую очередь пошла на конкурс, чтобы обратить внимание на свой социальный проект, призванный помогать детям.

"Начала заполнять анкету и увидела там требование, которое меня шокировало. Требование, чтобы не было детей. На дворе 2018 год. Многие девушки мечтают попасть на конкурс красоты. Но для таких как я – мам, это становится невозможным. Но это абсурдно, те, у кого есть дети, не могут участвовать в конкурсе", - возмущается Вероника.

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Красавица считает это требование унизительным и дискриминирующим женщин, у которых есть дети.

Дидусенко упрекают, что она могла высказать свою позицию относительно правил конкурса прежде, чем принять в нем участие, однако девушка отметила, что тогда бы вряд ли бы на это обратили внимание.

"Некоторые говорят, что я имела возможность выразить свое несогласие до того, как заполняла анкету. Но если бы я не получила корону, и если бы я не прошла весь этот путь, я уверена, нашей встречи с вами не было и этот вопрос не получил такой огромной огласки", - отметила Вероника.

Также прокомментировала Дидусенко и конкурс "Миссис мира", где могут участвовать замужние и матери.

"Предлагается альтернатива "Миссис мира" - там можно участвовать матерям. Там есть свои фильтры. На этом конкурсе не очень приветствуют женщин, которые сами воспитывают ребенка. "Миссис мира" – конкурс для замужних женщин. Титул "Миссис мира" намного уступает престижности "Мисс мира". "Миссис мира" не включен в четверку самых престижных конкурсов красоты", - отметила Дидусенко.

Сейчас же девушка намерена вместе со своим адвокатом собрать документы и обратиться к организаторам конкурса "Мисс мира", чтобы они изменили правила. И чтобы женщина, которая имеет ребенка, могла участвовать в конкурсе красоты.

"Хочу начать борьбу с дискриминацией. Чтобы ни одна женщина не пережила такого унижения. У меня нет цели вернуть корону. Я объявляю начало кампании, я буду обращаться к лидерам мира", - сообщила Дидусенко.

Как сообщал УНИАН, объявленная ранее победительница конкурса "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко дисквалифицирована за нарушение правил конкурса, а именно за предоставленную недостоверную информацию о семейном положении и наличии детей.

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Справка. Национальный конкурс красоты «Мисс Украина» проводится с 1991 года. Победу на конкурсе «Мисс Украина-2018» 20 сентября одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Девушку выбрали из 24 девушек со всей Украины. Однако после финала конкурса в СМИ появились сообщения о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса.

Победительница конкурса «Мисс Украина-2018» должна представлять нашу страну на международном конкурсе Miss World ( «Мисс мира»), который пройдет на китайском острове Хайнань 8 декабря.