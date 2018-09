Настя Каменских похвасталась участием в популярном шоу в Америке

З великою гордістю за свою країну і свою команду хочу сказати, що ми все ж таки дійшли туди, де ще ніхто з наших спiвакiв не був до цього! Сьогодні відбулася світова прем‘єра #peligroso на наймасштабнiшому каналi @univision у ранковому шоу @despiertamerica. Це найбiльш рейтингове американське ранкове шоу в світі серед españoles. Сьогодні ми показали, що в Україні є таланти і професіонали своєї справи! Не за горами Греммі, про яке я мріяла все життя і ще багато нових планiв! Я хочу, щоб кожен з вас знав, що немає неможливого, треба тільки мріяти і дуже сильно хотіти досягти мети! І ще зовсім трошки багато працювати 😂💪🏻 Dress by @annchoo_brand

