Настя Каменских похвасталась участием в популярном шоу в Америке

В этот раз певице покорилась новая вершина – она стала гостьей самого популярного латиноамериканского утреннего шоу. Об этом Настя поделилась у себя в Instagram.

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