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Настя Каменских похвасталась участием в популярном шоу в Америке

14:35, 27 сентября 2018
Общество
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Настя нацелилась на привлечение латиноамериканской аудитории, поэтому выступает в эфирах крупных испаноязычных каналов.

В этот раз певице покорилась новая вершина – она стала гостьей самого популярного латиноамериканского утреннего шоу. Об этом Настя поделилась у себя в Instagram. 

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Теги: #Настя Каменских