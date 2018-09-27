Звезды с украинскими корнями поразили своими нарядами на балу в Монте-Карло (фото)

В числе множества знаменитостей, присутствовавших на гала-мероприятии были и украинские красавицы — кинозвезда Ольга Куриленко и топ-модель Алина Байкова.

В оперном театре Монте-Карло состоялся благотворительный бал, организованный фондом Global Ocean под эгидой князя Монако Альбера II. Читайте также"Верните прежнюю Алину": украинскую топ-модель не узнали после смены имиджа (фото) В числе множества знаменитостей, присутствовавших на гала-мероприятии были и украинские красавицы — кинозвезда Ольга Куриленко и топ-модель Алина Байкова, пишут "Факты". Уроженка Бердянска Ольга Куриленко покорила ценителей моды легким шелковым фиолетовым платьем с крупными цветами. Алина Байкова, девушка из Кропивницкого, сделала впечатляющую карьеру модели за рубежом. Короткое платье как нельзя лучше подчеркнуло стройную фигуру украинской красавицы, перед которой не устоял сам Леонардо Ди Каприо.

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