Звезды с украинскими корнями поразили своими нарядами на балу в Монте-Карло (фото)
14:18, 27 сентября 2018Общество
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В числе множества знаменитостей, присутствовавших на гала-мероприятии были и украинские красавицы — кинозвезда Ольга Куриленко и топ-модель Алина Байкова.
Украинские красавицы произвели фурор своими эффектными нарядами на балу в Монте-Карло / скриншот
В оперном театре Монте-Карло состоялся благотворительный бал, организованный фондом Global Ocean под эгидой князя Монако Альбера II.
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В числе множества знаменитостей, присутствовавших на гала-мероприятии были и украинские красавицы — кинозвезда Ольга Куриленко и топ-модель Алина Байкова, пишут "Факты".
Уроженка Бердянска Ольга Куриленко покорила ценителей моды легким шелковым фиолетовым платьем с крупными цветами.
Алина Байкова, девушка из Кропивницкого, сделала впечатляющую карьеру модели за рубежом. Короткое платье как нельзя лучше подчеркнуло стройную фигуру украинской красавицы, перед которой не устоял сам Леонардо Ди Каприо.
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