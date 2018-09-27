Ани Лорак в день своего 40-летия предстала в перьях (фото)

Под фото Лорак поздравляют с днем рождения и желают ей счастья и семейного благополучия.

Опальная украинская певица Ани Лорак сегодня празднует свой 40-й день рождения.

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Артистка к празднику опубликовала в Instagram гламурное фото, на котором она показала себя в белых перьях.

"Спасибо моим родителям, что у меня есть этот день! День моего рождения! Благодарю всех за поздравления и теплые слова!" - подписала певица снимок.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября украинская певица Ани Лорак празднует день рождения. Ей исполняется 40 лет. Ее уже успел поздравить в Instagram муж Мурат.