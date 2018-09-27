Ани Лорак в день своего 40-летия предстала в перьях (фото)
13:49, 27 сентября 2018Общество
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Под фото Лорак поздравляют с днем рождения и желают ей счастья и семейного благополучия.
Сегодня певице исполняется 40 лет / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак сегодня празднует свой 40-й день рождения.
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Артистка к празднику опубликовала в Instagram гламурное фото, на котором она показала себя в белых перьях.
"Спасибо моим родителям, что у меня есть этот день! День моего рождения! Благодарю всех за поздравления и теплые слова!" - подписала певица снимок.
Как сообщал УНИАН, 27 сентября украинская певица Ани Лорак празднует день рождения. Ей исполняется 40 лет. Ее уже успел поздравить в Instagram муж Мурат.
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