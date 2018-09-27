цей матеріал доступний українською

Ани Лорак в день своего 40-летия предстала в перьях (фото)

13:49, 27 сентября 2018
Общество
3030 0
Сегодня певице исполняется 40 лет / фото instagram.com/anilorak

Читайте такжеАни Лорак анонсировала масштабное шоу DIVA в Украине

Артистка к празднику опубликовала в Instagram гламурное фото, на котором она показала себя в белых перьях.

"Спасибо моим родителям, что у меня есть этот день! День моего рождения! Благодарю всех за поздравления и теплые слова!" - подписала певица снимок.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября украинская певица Ани Лорак празднует день рождения. Ей исполняется 40 лет. Ее уже успел поздравить в Instagram муж Мурат.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#день рождения#Ани Лорак