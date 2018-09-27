Муж Ани Лорак после измены поздравил певицу с днем рождения и показал ее сексуальное фото
27 сентября опальная украинская певица Ани Лорак празднует день рождения. Ей исполняется 40 лет.
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Ее уже успел поздравить в Instagram ее муж Мурат: "Девочка, которая сделала мне лучший подарок в моей жизни - Соню, мою безграничную любовь. Каролина - Дива! С днем рождения, моя бесконечная любовь. Желаю тебе быть здоровой, счастливой, успешной, гармонии в душе и пусть всегда тебя бережет Бог. Ты – единственная. Будем мы вместе или нет, но ты единственная!".
Как сообщал УНИАН, пару месяцев назад в семье Ани Лорак разразился скандал. Ее мужа, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, подловили на измене.
The girl that gave me best peresent in my life Sonik my endless love ❤️Caroline THE DIVA ❤️ Happy birthday my endless love❤️ wishing you all the best health happy success harmony in life with your soul , always be under take care of GOD . Happy birthday 🎉 🎂 🎉🎉🎉🎉❤️🎉🎉🎉🎉❤️❤️🎉❤️🎉❤️❤️❤️❤️🎉❤️🎉❤️❤️❤️❤️❤️🎉🎉❤️ You are one & only . Be together or not you are one&only .