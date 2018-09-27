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Муж Ани Лорак после измены поздравил певицу с днем рождения и показал ее сексуальное фото

10:45, 27 сентября 2018
Общество
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Ани Лорак сегодня исполняется 40 лет / фото instagram.com/muratnalca

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Ее уже успел поздравить в Instagram ее муж Мурат: "Девочка, которая сделала мне лучший подарок в моей жизни - Соню, мою безграничную любовь. Каролина - Дива! С днем рождения, моя бесконечная любовь. Желаю тебе быть здоровой, счастливой, успешной, гармонии в душе и пусть всегда тебя бережет Бог. Ты – единственная. Будем мы вместе или нет, но ты единственная!".

Как сообщал УНИАН, пару месяцев назад в семье Ани Лорак разразился скандал. Ее мужа, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, подловили на измене.

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Теги: #фото#измена#день рождения#Ани Лорак