Муж Ани Лорак после измены поздравил певицу с днем рождения и показал ее сексуальное фото

Муж Ани Лорак прикрепил к посту фото, на котором певица предстала в блестящем откровенном костюме.

27 сентября опальная украинская певица Ани Лорак празднует день рождения. Ей исполняется 40 лет.

Читайте такжеАни Лорак анонсировала масштабное шоу DIVA в Украине

Ее уже успел поздравить в Instagram ее муж Мурат: "Девочка, которая сделала мне лучший подарок в моей жизни - Соню, мою безграничную любовь. Каролина - Дива! С днем рождения, моя бесконечная любовь. Желаю тебе быть здоровой, счастливой, успешной, гармонии в душе и пусть всегда тебя бережет Бог. Ты – единственная. Будем мы вместе или нет, но ты единственная!".

Как сообщал УНИАН, пару месяцев назад в семье Ани Лорак разразился скандал. Ее мужа, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, подловили на измене.